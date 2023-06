ToughArmor MB720MK-B V3 na dyski o różnych długościach

Model ToughArmor MB720MK-B V3 nadaje się do instalowania standardowych dysków M.2 PCIe NVMe SSD o różnych długościach - od 30 do nawet 110 mm. Istotną cechą jest to, że wprowadzono tu starającą się o opatentowanie regulowaną blokadę dyskową. Dzięki temu możesz łatwo - bez śrub i narzędzi - dopasować ją do konkretnego dysku.

Ponieważ obudowa montowana będzie na przodzie komputera (we wnęce na napęd optyczny 5,25 cala), proces wymiany dysków staje się bardzo prosty i wygodny. Pomaga w tym również konstrukcja z wyjmowaną tacką.

Duże prędkości transferu plików. Obsługa OCuLink i kontrolerów Tri-mode

ToughArmor MB720MK-B V3 obsługuje specyfikację PCIe 4.0 i wyposażona jest w złącze OCuLink (SFF-8612). Osiągane prędkości mogą wynosić do 64 Gb/s na dysk.

Obudowa obsługuje także kontrolery Tri-mode PCIe/NVMe popularnych marek: Broadcom, Areca i nie tylko.

Obudowa pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo dysków

Użytkownicy znajdą tu również typowe elementy obudów z serii ToughArmor. Chodzi o w pełni metalową konstrukcję. Zgodność z wymaganiami co do palności. Utrzymywanie dobrych temperatur (za sprawą dwóch wentylatorów 40 mm z regulowaną prędkością, podkładki termicznej i aluminiowej pokrywy radiatora na każdej tacce oraz właściwie rozmieszczonych otworów wentylacyjnych). A także technologię uziemienia EMI oraz zatrzask typu Eagle-hook.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia dwusegmentowy beczkowy zamek (obecny w każdym slocie dyskowym), który umożliwia zamknięcie dysków na klucz. ToughArmor MB720MK-B V3 ma również ograniczoną 5-letnią gwarancję na wszystkie defekty oraz wsparcie techniczne dla użytkownika.

Sprawdź ToughArmor MB720MK-B V3, która wkrótce trafi do oferty ICY DOCK