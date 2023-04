Prosta wymiana dysków z ToughArmor MB111VP-B dzięki funkcji hot-plug

ToughArmor MB111VP-B do gniazda rozszerzeń PCIe 4.0

Seria ToughArmor od ICY DOCK prezentuje kolejną propozycję obudowy dyskowej. Tym razem to wyjmowana obudowa typu rack z wysuwaną tacką, przeznaczona do gniazda rozszerzeń PCIe x4 oraz dla pojedynczego dysku U.2/U.3 NVMe SSD o wysokości do 9,5 mm.