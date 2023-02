Osiem slotów na dyski EDSFF E1.S lub M.2 NVMe SSD - koncept produktu ICY DOCK CP121

W katalogu ICY DOCK znaleźć można również koncepty produktów, czyli przedstawiające ich zarys, nim ruszą one do produkcji. ICY DOCK prosi użytkowników o wypowiedzi na ich temat - czy byliby nimi zainteresowani, co należy poprawić lub zmienić. Jednym z nich jest wyjmowana obudowa na osiem dysków EDSFF E1.S lub M.2 NVMe SSD. Co ponadto ma do zaoferowania koncept produktu CP121?