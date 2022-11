Na płyty oraz wiele dysków

Obudowę ToughArmor Slim Optical Disk Drive + 2.5” SSD/HDD Combo możesz umieścić w pecetowej wnęce 5,25”. Zmieści ona pojedynczy napęd optyczny typu Slim albo Ultraslim (od 9,5 do 12,7 mm) oraz od dwóch do nawet sześciu 2,5-calowych dysków SSD lub HDD. Dzięki temu nie musisz wybierać “napęd czy dysk”. Ogranicza to także konieczność stosowania adapterów czy przenoszenia danych. Pozornie jest to sztuczny problem, jednak w praktyce są dziedziny, gdzie korzysta się zarówno z napędu optycznego, jak i dysków SSD czy HDD. To na przykład szpitalnictwo, wojskowość czy systemy związane z edycją audio/wideo.

Obudowy Tough Armor Slim Optical Disk Drive + 2.5” SSD/HDD Combo łatwo zamontujesz i zdemontujesz

Montaż napędu oraz dysków w obudowie ToughArmor Slim Optical Disk Drive + 2.5” SSD/HDD Combo jest bardzo prosty. Napęd po prostu umieszczasz w kieszeni. Pojedynczy dysk przymocowujesz do tacki, a następnie wkładasz go do odpowiedniego slotu. Jeżeli natomiast chcesz wyjąć napęd optyczny lub któryś z dysków, nie musisz do tego wyłączać komputera czy otwierać obudowy. Ogranicza to czas przestoju przy pracy z różnymi danymi z różnych nośników.

ToughArmor, czyli wytrzymałość

Ponieważ obudowa Slim Optical Disk Drive + 2.5” SSD/HDD Combo reprezentuje serię ToughArmor, możesz cieszyć się dużą wytrzymałością akcesorium. Konstrukcja jest wykonana w pełni z metalu. Jest również niepalna. Dlatego w sam raz nadaje się na przykład do przemysłowej hali. Dodatkowo masz na nią również 3-letnią gwarancję.

Masz również ręczne sterowanie chłodzeniem wentylatorowym dla uzyskania jak najlepszej temperatury pracy. A także - zależnie od modelu - możliwość zabezpieczenie dysków przed wyjęciem dzięki zamkowi z kluczem.

Sprawdź obudowy ToughArmor Slim Optical Disk Drive + 2.5” SSD/HDD Combo: https://bit.ly/3WfpMBD