Czym jest macierz RAID?

Stwórz macierze RAID z Icy Dock

Obudowy Icy Dock RAID są dostępne z różnymi opcjami i specyfikacjami do wyboru, w tym z dwoma dyskami 2,5” lub 3,5” do zatoki 5,25”, dwoma dyskami 2,5” do zatoki 3,5” oraz dwoma dyskami 2,5” pasującymi do zatoki 3,5”. Niezależnie od tego, czy użytkownik potrzebuje ultra-kompaktowej obudowy lub zaawansowanej obudowy RAID, znajdzie je w ofercie Icy Dock.