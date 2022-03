Wszechstronność obudów Icy Dock ToughArmor

Icy Dock ToughArmor to seria w pełni metalowych, wzmocnionych obudów dla dysków - zarówno HDD, jak i SSD. Jest ona szeroko stosowana m.in. w przemyśle medyczynym czy produkcyjnym. Dzięki wyjmowanym tacom obudowy można dostosować do własnych wymagań. Pozwala on na wymianę dysków bez konieczności wyłączania lub ponownego uruchamiania systemu.