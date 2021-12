Icy Dock FlexiDOCK MB024SP-B - uniwersalna kieszeń na 4 dyski SAS/SATA 2,5"

FlexiDOCK MB024SP-B to beztackowa, czterozatokowa stacja dokująca umożliwiająca podpięcie czterech dysków 2,5" SAS/SATA do pojedynczego slotu 5,25". Produkt współpracuje z dyskami 2,5" o grubości do 9,5mm i osiąga prędkości transferu zgodne ze złączem SATA III 6 Gbps.