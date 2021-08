Icy Dock TurboSwap MB171SP-1B to stacja dokująca o wzmocnionej konstrukcji przeznaczona do współpracy z dyskami 3,5" SAS/SATA. Jej budowa umożliwia instalację nośników bez użycia dodatkowych narzędzi czy tacek dyskowych, umożliwiając tym samym błyskawiczny dostęp do danych bez konieczności otwierania obudowy komputera. TurboSwap MB171SP-1B posiada osobny przełącznik zasilania oraz wytrzymałą, metalową osłonę drzwiczek dla pełnej ochrony dysku.

Instalacja bez użycia narzędzi ze wsparciem hot-swap

Kieszeń TurboSwap nie używa tacek dyskowych - do instalacji dysku nie potrzeba żadnych śrubek czy narzędzi. Po prostu włóż dysk 3,5" SAS lub SATA do zatoki dyskowej, zamknij drzwiczki i ciesz się dostępem do swoich danych. Po zakończeniu pracy otwórz drzwiczki aby usunąć nośnik - metalowy zawias gwarantuje płynne i bezpieczne rozłączenie dysku.

W pełni metalowa konstrukcja

Aby zapewnić niezawodność na wiele lat, obudowa TurboSwap została wykonana z metalu. Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę nawet w ciężkich warunkach środowiskowych.

Wydajne odprowadzanie ciepła

Przewiewna konstrukcja oraz odpowiednio rozmieszczone otwory wentylacyjne dbają o odprowadzanie nadmiaru energii cieplnej wydzielanej przez pracujący dysk.

Możliwość instalacji wentylatora

TurboSwap MB171SP-1B posiada dodatkowe otworzy montażowe umożliwiające instalację wentylatora 80mm. Wystarczy przykręcić go do obudowy oraz podłączyć zasilanie.

Przełącznik zasilania oraz wskaźnik stanu

TurboSwap wyposażony został w manualny przełącznik zasilania umożliwiający wyłączenie dysku gdy nie jest on używany. O uruchomieniu nośnika oraz jego odczycie informuje czytelny wskaźnik w formie diody LED.

