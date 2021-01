Icy Dock ToughArmor MB924IP-B - wydajna praca z 24 dyskami

ToughArmor MB924IP-B wspiera do 24 dysków 2,5" SAS/SATA o grubości do 7 mm, zajmując tylko trzy zatoki 5,25" w komputerze. Posiada sześć złączy SFF-8643 zapewniających obsługę do 24 dysków przy transferze do 12 Gbps każdy. Wentylator 80 mm z trzema trybami pracy dba o prawidłowe temperatury pracujących napędów. Dla zapewnienia maksymalnej żywotności i bezpieczeństwa twoich danych ToughArmor MB924IP-B posiada zatoki oraz tacki dyskowe wykonane z metalu - ich zastosowanie pozwala na błyskawiczną wymianę napędów bez konieczności otwierania obudowy komputera.