Icy Dock DataCage Basic MB876SK-B - kieszeń do współpracy z dyskiem 3,5"

Icy Dock DataCage Basic MB876SK-B to pojedyncza kieszeń na dysk 3,5" SATA 6 Gb/s do zatoki 5.25". Jest przeznaczona do pracy w domowych i profesjonalnych środowiskach serwerowych, wymagających szybkiej wymiany dysków, bezpieczeństwa i niezawodnego, aktywnego chłodzenia.